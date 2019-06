Vrouw belandt met scootmobiel en al in de sloot in Werkendam

WERKENDAM • Omstreeks 22:15 uur is er op een fietspad nabij de Tol in Werkendam een vrouw op leeftijd met het scootmobiel de sloot in gereden.

Volgens een omstander moest de vrouw uitwijken voor een scooter die tegemoet kwam. Daardoor is ze de berm in geraakt en de sloot in gereden. Ze kwam onder haar scootmobiel terecht.

De brandweer heeft de vrouw op het droge gebracht. De vrouw is meegenomen door de ambulance.

De scootmobiel deed het nog een een agent heeft deze naar Nieuwendijk gereden.