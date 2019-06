GIESSEN-RIJSWIJK • De Samenloop voor Hoop Altena is op deze stralende zaterdag in volle gang. Eén van de onderdelen was ook een speciale KinderLoop voor basisschoolleerlingen.

Dit is een verkorte sponsorloop van 24 minuten. Kinderen van basisscholen stellen in samenwerking met de SamenLoop en hun school eigen teams samen. Kinderen krijgen zo ook de mogelijkheid om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.