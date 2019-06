'Boxercise' bij Martine in Werkendam

Martine Braal van Nooit op Dieet in Werkendam.

WERKENDAM • Martine Braal uit Werkendam heeft haar diploma 'Advanced Boxercise Instructor' behaald.

Er zijn in Nederland slechts vijftien instructeurs die deze kwalificatie in huis hebben. Braal kan niet wachten om aan de slag te gaan om Werkendam en omgeving de basis van het boksen te leren.

De eigenaresse van het bedrijf Nooit op Dieet heeft achter haar huis aan de Sasdijk een intieme sportaccommodatie gebouwd met ruimte voor maximaal vier personen. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom.

Boxercise komt uit het Verenigd Koninkrijk en is opgericht door Andy Wake, een voormalig Olympisch bokscoach. De Nederlandse Boksbond heeft dit concept vervolgens naar Nederland gehaald. Boxercise is een methode om verantwoord, intensief, veilig, leuk en effectief te werken aan 'boxing skills', zonder dat je daarvoor direct in de boksring hoeft te stappen.

http://www.nooitopdieet.nl