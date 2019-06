Maritiem Altena op de kaart

WERKENDAM • Een afvaardiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, van de provincie Noord-Brabant en van Waterschap Rivierenland heeft donderdagmorgen Werkendam bezocht.

De gemeente Altena wilde de gasten namelijk graag meenemen in haar ambitieuze plannen op het gebied van scheepvaart, waterveiligheid en natuur. Het doel van het bezoek was om 'de gasten te inspireren, de unieke kansen te laten zien die Altena rijk is en samen op te trekken om nationaal en lokaal gestelde doelen, zoals innovatie en verduurzaming van de binnenvaart, te realiseren', aldus de gemeente.

"Goed dat we Werkendam maritiem landelijk op de kaart zetten", zegt wethouder Matthijs van Oosten. "Er gebeuren hier zoveel mooie dingen, daar moeten we niet te bescheiden in zijn. En tegelijkertijd liggen er ook nog zoveel kansen die we samen kunnen benutten. Kansen waar niet alleen Altena, maar waar ook de regio en zelfs heel Nederland de vruchten van kan plukken."