Primeur voor Gein op 't Plein

NIEUWENDIJK • In Nieuwendijk wordt vrijdag 5 juli vanaf 15:30 uur Gein op 't Plein gehouden.

Ook dit jaar heeft de organisatie, met dank aan de vele sponsoren, haar uiterste best gedaan om voor iedereen een spetterend programma neer te zetten. Met natuurlijk de grote primeur: De Fik Erin.

Ouderen

Voor de ouderen is er een rondrit met de Hank-O-Motief door Altena. Opstappen kan om 13:30 uur bij de Van der Stelt straat of het Jan Biesheuveldijkhuis. Er is een tussenstop bij de Klompenmaker in Dussen. Bij terugkomst op het plein, rond 16:00 uur, staat er een glaasje klaar. Opgeven kan door te bellen naar 06-12675384.

Om 15:30 uur wordt het programma officieel geopend. Kinderen kunnen ze zich uitleven op de springkussens en de rodeostier of spelen in een berg zand. Er kan geknutseld worden of kinderen kunnen een glittertattoo laten zetten. Pinokkio zorgt voor ijs, bij Foodtruck Pizza del Blocco is een pizzapunt te halen en er zijn broodjes hamburger of knakworst.

DJ Robin draait de plaatjes aan elkaar en ook zanger Dennis van der Stelt staat op het podium. De Raamsdonkveerse band De Fik Erin staat vanaf 20:00 uur op het podium.