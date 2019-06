Jachthaven en café Vissershang 50 jaar

Hank was in beroering toen de Oostkil werd afgesloten.

HANK • Dit jaar is het 50 jaar geleden dat er in de Oostkil aan de Jeppegatweg een dam werd aangelegd. Aan de ene kant van de dam kwam het water tot stilstand aan de andere kant werd Jachthaven Vissershang aangelegd.

Voor de Oostkil destijds werd afgesloten met een dam, was de hele Hang te hoop gelopen tegen dit plan. Met die dam een heel eind verder in de Oostkil werd Hank afgesneden van 'zijn' Biesbosch.

Nieuwe jachthaven

Het idyllische haventje aan het Sluiske ging zijn functie verliezen, de brug van Jannezand hoefde niet meer open of dicht, het getij in De Bleek kwam tot stilstand. Desondanks probeerden de Hankenaren er het beste van te maken: ter compensatie werd er een nieuwe jachthaven worden aangelegd achter de dam. Ook de familie Weterings, die het havencafeetje aan het Sluiske runde, verhuisde mee.

Vijftig jaar later kan gesteld worden dat van de haven iets moois gemaakt is. De familie Weterings, Stichting Havenbeheer, scouting Hank en Stichting Archief*Kring Hank houden daarom zaterdag 29 juni vanaf 9:30 uur een feestdag.

In een exclusieve en eenmalige expositie in zaal Vissershang zal te zien wat er destijds allemaal speelde rondom het haventje aan het Sluiske. Bezoekers kunnen een gratis tocht maken met de Fluisterboot. Deze dag is er een snel hengelwedstrijd van visvereniging De Vrolijke Vissers, waar wordt geprobeerd in een half uur zoveel mogelijk vis uit de haven te hengelen. Verder is er een braderie met zo'n vijftig kramen, voor de kinderen is er een mini kermis.

De brandweer geeft op gezette tijden demonstraties. Om 16:00 uur begint de receptie van de stichting Havenbeheer, rond 18:00 uur komt de familie Weterings rond met een stevige snack.