Politiek kiest voor RTV Altena

ALMKERK • Een ruime meerderheid van de gemeenteraadsleden heeft dinsdagavond haar voorkeur uitgesproken voor RTV Altena als nieuwe oproep voor de gemeente Altena.

Twintig raadsleden kozen voor de omroep uit Hank, tien voor de Aalburgse Omroep Stichting. Zoals vooraf al bekend was geworden, stemde raadslid John Bakker van AltenaLokaal niet mee, omdat hij familiebanden heeft binnen RTV Altena.

Van VVD en SGP was al snel duidelijk dat ze voor RTV Altena zouden kiezen; Pauline van den Tol van Burgerstem Altena sprak haar voorkeur uit voor in haar ogen de keuze van het volk: de Aalburgse Omroep Stichting.

Shah Sheikkariem van AltenaLokaal had aan het begin van de raadsvergadering namens zijn partij een lijst met tien punten gepresenteerd, waarop zijn fractie haar keuze - in dit geval voor de Aalburgse Omroep Stichting - had gebaseerd. Tijdens de stemmingsronde bleek echter dat partijgenoot Jasper Berm toch de kant van RTV Altena koos.

Ook ChristenUnie, Progressief Altena en CDA stemden verdeeld. Wijnand van der Hoeven en Marjan van der Meij - Schouten (CU), Rieka Verbeek en Kees de Waal (Progressief Altena) en Arno Bouman (CDA) kozen uiteindelijk de kant van de Aalburgse Omroep Stichting.