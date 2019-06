Nieuwe directeur voor De Schans

SLEEUWIJK • Jolanda Vink start per 1 augustus als directeur op De Schans in Sleeuwijk.

Zij volgt daarmee Adri Hoekstra op. Hij vervolgt na dit schooljaar zijn loopbaan binnen Stichting CVO-AV als directeur op locatie Uilenhof in Gorinchem. Vink gaat vanaf het nieuwe schooljaar werken als bovenschools directeur van twee kleine vmbo-locaties binnen de stichting: De Joost in Leerdam en de Schans in Sleeuwijk.

Ze is geen onbekende binnen de stichting. Sinds 2008 is ze directeur van De Joost. In 1993 is Vink op De Joost gestart als docent Biologie en Verzorging, waarna ze in 1999 teamleider van De Joost werd.