Organisatie Samenloop voor Hoop bereidt zich voor op hitte

GIESSEN-RIJSWIJK • De Samenloop voor Hoop krijgt dit weekend naar verwachting te maken met hoge temperaturen en neemt daarom voorzorgsmaatregelen.

De organisatie van de tweede editie van de Samenloop voor Hoop in Altena komt met een hitteplan voor het evenement dat aanstaande vrijdag en zaterdag op het terrein naast De Jager in Giessen plaatsvindt.

Na overleg met de gemeente Altena en KWF Kankerbestrijding is in ieder geval besloten om de wandelestafette door te laten gaan, maar er worden wel extra schaduwplekken ingericht en er wordt gezorgd voor voldoende water voor deelnemers en publiek.

Eregasten

Bijzondere aandacht is er voor de eregasten: mensen die kanker hebben of hebben gehad en voor wie een verwenprogramma is opgezet. "We hebben ons wel afgevraagd of het verantwoord is om het door te laten gaan. Er wordt immers wel wat gevraagd van de mens. Het is geen evenement dat maar een paar uurtjes duurt", zegt Ad Swart, verantwoordelijk voor de communicatie rondom de samenloop.

Meer dan 50 teams uit de gemeente Altena met in totaal meer dan 1000 deelnemers hebben zich aan gemeld om aan de Samenloop voor Hoop mee te doen en zo met elkaar stil te staan bij kanker. Ook gaan 120 toerfietsers gedurende 24 uur vier keer een rondje van ongeveer 100 kilometer door Altena fietsen. "En er zijn natuurlijk heel veel toeschouwers op de been", benadrukt Swart.

Bijsturing

In de loop van deze week wordt nog bekeken of het hitteplan bijsturing nodig heeft. Volgens Swart is de verwachte temperatuur voor vrijdag nog 'acceptabel'. De lopers vertrekken dan om 17:00 uur en gaan vervolgens de nacht in. "En de nachten koelen in de loop van de week aardig af. De zaterdagmiddag, als het kwik boven de 30 graden uitkomt, wordt tricky."

Ook de toerfietsers bekijken of er minder kilometers gereden kunnen worden. "We nemen het niemand kwalijk als hij of zij niet vier maar drie keer de ronde door Altena maakt", zegt Swart, die wijst op een tweede spelbreker voor de fietsers: de eikenprocessierups. Mogelijk wordt de route daarop aangepast.

Geen afgelasting

Hoe het weer deze week ook uitpakt, een algehele afgelasting van de Samenloop voor Hoop is niet meer aan de orde. "Of er moeten écht extreme dingen gebeuren", aldus Swart.

De Samenloop voor Hoop begint vrijdag om 17:00 uur en de bedoeling is dat zoveel mogelijk deelnemers bij de start aanwezig zijn. Een ander belangrijk onderdeel van het programma is de kaarsenceremonie, die plaatsvindt op vrijdagavond om 23:00 uur. Zaterdag om 10:30 uur is de kinderloop en het evenement wordt om 17:00 uur beëindigd met de bekendmaking van het opgehaalde bedrag.

Tom Oostra