'Sleeuwijks bloemenmeisje' stopt

SLEEUWIJK • Ze doet deze week alles voor het laatst, Annemieke van de Sleeuwijkse bloemenzaak 'Annemieke Bloem en Trend'. Vrijdagavond kunnen klanten afscheid nemen van haar en collega Danielle. Daarna sluit Annemieke met haar familie de winkel om vol overtuiging een nieuwe uitdaging aan te gaan

"Sleeuwijk was een beetje in shock toen bekend maakte te stoppen met de winkel. Ik ben dan ook al bijna 26 jaar 'het bloemenmeisje van Sleeuwijk'. Ik heb eerst tien jaar voor de toenmalige bloemist Kareltje gewerkt, daarna ruim 16 jaar in mijn eigen winkel."

En dat terwijl Annemieke liever als boerin aan de slag was gegaan. "Ik volgde de landbouwschool en mijn moeder stelde voor om mijn eerste stage te lopen bij Karel. Het eerste bloemstukje dat ik daar maakte vond ik zo stom, ik dacht: dat ga ik dus nooit meer doen."

Maar dat liep dus heel anders. "Werken in een bloemenzaak is zo dankbaar. Mensen kopen niet zomaar een bloemetje: daar zit een heel verhaal achter. Verdriet, blijdschap, je komt veel te weten. En juist dat contact met klanten ga ik enorm missen. Ik draag de mensen een warm hart toe, maar ik merk de afgelopen weken dat dat andersom ook zo is. Ik heb zo veel telefoontjes, berichtjes en kaarten gekregen!"

In Sleeuwijk

Hoewel Annemiek nog niet bekend kan maken wat ze precies gaat doen, kan ze de mensen wel gerust stellen. "Ik ga Sleeuwijk niet uit hoor. Ik kan wel kan verklappen dat ik iets samen met mijn gezin ga doen. Dat heeft voor mij ook de doorslag gegeven, want je doet niet zomaar een winkel weg waar je je ziel en zaligheid in hebt gelegd."

Ook medewerker Danielle, die al 16 jaar met Annemieke werkt, stopt. "Zij zei meteen: als jij stopt, dan stop ik ook. We hebben het van het begin tot eind samen gedaan, zijn zo'n team. Wat de één denkt, zegt de ander."

En dat is heel herkenbaar voor de nieuwe eigenaren van de winkel: Monique Schoep en dochter Melissa. "Wij vullen elkaar heel goed aan en hebben genoeg aan een half woord", zegt Monique.

Annemieke: "Ik was meteen enthousiast toen Monique belde voor meer informatie over de winkel. Ik vond het vooral leuk dat er een moeder en dochter kwamen kijken. Monique heeft de afgelopen weken al meegewerkt in de winkel en we merken dat we in heel veel dingen op elkaar lijken."

Bloem en Trend

Monique en Melissa willen voorlopig zoveel mogelijk bij het oude laten, maar hebben veel zin om van start te gaan. Waarbij Monique vooral het aanspreekpunt in Sleeuwijk zal zijn, terwijl Melissa veel te vinden is in haar bloemenwinkel in Nieuwendijk.

"We waren meteen enthousiast toen we de winkel binnen stapten: zo'n mooie zaak op een prachtige locatie. En de stijl van Annemieke ligt dichtbij die van ons."

De naam van de winkel zal veranderen naar 'Bloem en Trend', maar verder blijft er voorlopig veel bij het oude. "We blijven de Zusss collectie verkopen, we hebben net de nieuwe tussencollectie ingekocht die vanaf volgende week in de winkel zal hangen, en ook het Piggy spaarsysteem blijft bestaan. Mijn andere dochter Lindsay zal de website en de social media van de winkel bij gaan houden", vertelt Monique die zin heeft om opnieuw 'in de bloemen' aan de slag te gaan.

"Ik heb vroeger een bloemenzaak gehad in Klundert, maar ben gestopt toen Melissa is geboren. Toen zij ruim een jaar geleden haar bloemenwinkel in Nieuwendijk startte, begon het bij mij ook weer te borrelen. En hoewel ik er twintig jaar uit geweest ben, is het goed om te merken dat ik het vak niet verleerd ben."

Afscheid en opening

Vrijdagavond 28 juni kan er in de winkel afscheid worden genomen van Annemieke en Danielle. Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd.

Zaterdag 29 juni is de winkel gesloten.

Dinsdag 2 juli opent Bloem en Trend de deuren. Zaterdag 6 juli zal er met de klanten op een feestelijke manier worden stil gestaan bij de opening van Bloem en Trend. Voor iedere klant is er dan een attentie.

De openingstijden van de winkel blijven verder ongewijzigd.