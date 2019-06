'Laatste uitbreiding' voor Quasar in Giessen

GIESSEN • Voor de uitbreiding van het Giessense bedrijf Quasar Holland is een bestemmingsplanwijziging nodig. "Die extra ruimte geeft ons iets meer lucht", zegt eigenaar Arjens van Gammeren.

In het atelier aan de Burgstraat in Giessen wordt hard gewerkt aan armaturen, die Quasar Holland over de hele wereld verkoopt. Tastbaar bewijs daarvan zijn de houten kisten, die achter in het bedrijfspand staan opgeslagen, wachtend op verzending naar bijvoorbeeld Duitsland of China. Om die opslagruimte te vergroten wil Arjens van Gammeren, eigenaar van Quasar Holland, het pand uitbreiden.

Magazijn

De 130 vierkante meter past nog binnen het bestaande bouwvlak. "Het wordt dus geen extra productieruimte, maar een magazijn", benadrukt Van Gammeren, die wijst op het grote aantal kisten dat nu opgestapeld ligt. "Wij leveren ook aan hotels en als die bijvoorbeeld vijf kroonluchters willen hebben, dan kan die bestelling pas weg als de laatste kroonluchter klaar is. Tot die tijd staat alles hier."

Kortom, Quasar heeft die extra vierkante meters simpelweg nodig, maar omwonenden vrezen voor meer overlast door het bedrijf. Een deel van de klachten gaat over belemmering van het vrije uitzicht en het lichtinval, vrees voor waardevermindering van de woning en de toename van geluidsoverlast, aldus een woordvoerder van de gemeente Altena.

Weinig geluid

"We doen hier niet aan metaalbewerking, we zijn eerder een horlogemakerij", pareert Van Gammeren. "We produceren dus heel weinig geluid."

Vrees voor meer verkeersoverlast is nog een reden voor de buurtbewoners om de uitbreiding kritisch te bekijken, maar ook daar is volgens Van Gammeren geen sprake van. "We laden en lossen nu al aan de Schoolstraat en we hebben met onze buren afgesproken dat ze naar ons toe komen als ze problemen ervaren. Dat gebeurt vrijwel nooit. Bovendien kunnen we door meer opslagruimte grotere ladingen vervoeren, dus dat betekent minder transportbewegingen."

Maar zou het sowieso niet beter zijn als Quasar een verhuizing naar bijvoorbeeld de Rietdijk zou overwegen, weg uit de woonwijk? "Het is dus géén woonwijk, maar gemengd gebied. Van oudsher zitten hier allerlei bedrijven, zoals ook Schouten Europe, doe-het-zelf-centrum Beukhof en Hak. Bedrijven tot milieucategorie 2, zoals wij, mogen hier gewoon blijven zitten", legt Van Gammeren uit.

Parkeerterrein

Opmerkelijk detail is dat de bestemmingsplanwijziging geen betrekking heeft op het bedrijfspand van Quasar, maar op het perceel ernaast. Dat is in een eerder stadium aangekocht om aan de parkeernorm te voldoen. Die norm houdt in dat een bedrijf, in verhouding met het aantal vierkante meters, genoeg parkeerplaatsen voor het personeel moet hebben.

Door de nieuwe parkeerplaatsen voor personeel neemt de parkeerdruk in de buurt af, verwacht Van Gammeren.

Het aangekochte perceel is echter al anderhalf jaar afgezet, want officieel zit er nog een woonbestemming op. Door een wijziging moet dat een bedrijfsbestemming krijgen, vertelt hij.

"Er is wel vastgelegd dat de parkeerplaatsen ook in de toekomst niet bebouwd mogen worden. Dit komt doordat er geen bouwblok op zit. Nu het stuk écht alleen voor parkeren wordt, betekent dit de laatste uitbreiding van Quasar op deze locatie; de laatste benutting van de ruimte die er is. Dat geeft ons iets meer lucht."

College akkoord

Het college gaf eerder al aan akkoord te zijn met uitbreidingsplannen van Quasar. "De geplande uitbreiding lost de bestaande ervaringen van overlast door de buurt niet op, maar veroorzaakt ook niet méér overlast", concluderen burgemeester en wethouders. "Het college heeft de belangen en de bezwaren van de omwonenden én de belangen van het bedrijf naast elkaar gelegd en komt tot de conclusie dat deze aanpassing recht doet aan ieders belang."

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt nog ter inzage.

Tom Oostra