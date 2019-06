Gijs Verhoeks neemt afscheid van De Bron in Bruchem

BRUCHEM • Na meer dan veertig jaar werken neemt Gijs Verhoeks (64) afscheid van het onderwijs. Hij werkte ruimt twintig jaar in Sleeuwijk, twee jaar in Gorichem en achttien jaar in Bruchem.

De in Bruchem geboren en getogen Gijs was nog maar 22 jaar oud toen hij zelf voor de klas ging staan. Niet in zijn geboorteplaats, maar in Sleeuwijk, op De Morgenster.

De Bron

De afgelopen achttien jaar werkte hij op De Bron in Bruchem. De school waar hij zelf als jongetje naar toe ging. "Ook mijn vader heeft op deze school gezeten", vertelt hij. Zijn moeder heeft heel andere herinneringen aan het schoolgebouw, midden in het dorp naast het mooie witte kerkje. Zij woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoenzadriel en verbleef tijdens de evacuatie een tijdje in een klaslokaal, voordat ze met het hele gezin terecht konden in Asperen.

In het jaar dat hij in 1977 op De Morgenster zijn onderwijscarrière begon, trouwde hij ook met zijn grote liefde Riet. Ze kochten een huis en kregen er vier dochters.

De Morgenster

Gijs heeft veel goede herinneringen aan zijn periode in het Land van Heusden en Altena. "Ik ken echt niet alle namen van de leerlingen van de afgelopen tweeënveertig jaar meer, maar de namen uit die allereerste klas weet ik nog wel", vertelt hij. Twee jaar geleden werd op De Morgenster een grote reünie gehouden. Bijna alle leerlingen van die eerste groep waren er aanwezig. "De leerlingen van toen, zijn nu rond de vijftig jaar. Het was heel mooi om elkaar weer te zien."

Na tweeëntwintig jaar op de basisschool in Sleeuwijk kreeg Gijs de kans op op de technische school in Gorinchem te gaan werken.

Dat leek een mooie stap vooruit, maar al snel voelde hij dat zijn hart daar niet lag. Hij ging zich oriënteren op vacatures in het basisonderwijs en daar kwam de advertentie van basisschool De Bron uit Bruchem voorbij.

Geen toeval

Zijn eigen oude schooltje. 'Dat is geen toeval', dacht hij. Hij solliciteerde en werd aangenomen als meester voor groep 8. Gijs en Riet verlieten Gorinchem en verhuisden naar Zaltbommel, op fietsafstand van Bruchem.

Samen Delen

In zijn vrije tijd zet Gijs zich onder andere in voor de Commissie Samen Delen van de hervormde kerk in Bruchem.

Land van de Bijbel

De afgelopen jaren begeleidt hij voor de christelijke reisorganisatie Goed Idee groepsreizen naar landen als Israël, Jordanië en Egypte. "De mensen die deze reis maken, kiezen bewust voor het land van de Bijbel", vertelt hij. "Voor mij is het het leukste om contact met die mensen te hebben. En om te zien hoe al die mensen, die elkaar van tevoren meestal niet kennen, na een tijdje één groep gaan vormen."

Vanaf nu wil Gijs meerdere keren per jaar een reis begeleiden. Samen met zijn vrouw Riet, want ook zij stopt deze week met haar baan als maatschappelijk werker in een ziekenhuis.

Invaller

Overigens blijf Gijs nog wel een beetje verbonden aan De Bron en de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard. Hij blijft beschikbaar als invaller en staat voor komend jaar al een aantal keer ingeroosterd.

Groep 8

Gijs gaat zijn collega's en het lesgeven missen. "Het overdragen van kennis, het lesgeven, vind ik fantastisch. Groep 8 van het afgelopen jaar zit echt in mijn 'top drie'. Het is een cadeautje om op deze manier afscheid te nemen. De sfeer in deze groep is heel goed, alle kinderen zijn enorm gegroeid het afgelopen jaar."

De Bron gaat hem ook missen. Gijs was een sfeermaker, vond het soms leuk om de boel 'op stelten te zetten'.

Als/dan-foutje

En hij was altijd met taal bezig, corrigeerde collega's en leerlingen zodra er bijvoorbeeld een als/dan-foutje werd gemaakt.

"En soms maakte ik zelf ook zo'n fout", geeft hij met pretoogjes toe. "De leerling die me dan corrigeerde, werd door mij beloond. Want het doet me denken aan een bijbeltekst van Jacobus waarin staat dat wijze mensen blij zijn als ze terecht worden gewezen en domme mensen juist niet."

Britta Alink