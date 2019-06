Tekst 'Jesus saves' op Werkendams bedrijf nog niet vergund

WERKENDAM • Voor de tekst 'Jesus saves' op het pand van het bedrijf FF Chemicals in Werkendam moet officieel nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Dat laat de gemeente Altena desgevraagd weten. FF Chemicals, gevestigd op het nieuwe bedrijventerrein Kop van Brabant, wordt gerund door de familie Van Ooijen.

Directeur Joop van Ooijen lag eerder in de clinch met de voormalige gemeente Giessenlanden, omdat hij op het dak van zijn woonhuis in Giessenburg in witte letters de tekst 'Jezus redt' had geplaatst. Dat was toen in strijd met de regels rondom welstand.

Dat is in Altena niet aan de orde, aldus een woordvoerder van de gemeente. Kop van Brabant is vrijgesteld van welstand en de letters passen in het beeldkwaliteitsplan. Bovendien is er geen spreke van overlast.

"Maar we gaan de ondernemer dus wel vragen om op korte termijn alsnog een omgevingsvergunning in te dienen", aldus de woordvoerder. De kans is groot dat de letters dan gewoon op het pand van FF Chemicals mogen blijven zitten.