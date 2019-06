Woudrichemse vesting focust op rust- en cultuurzoekers

WOUDRICHEM • Onder de noemer 'Woudrichem Stroomt' slaan VVV Altena Biesbosch en ondernemers de handen ineen om de vesting op de kaart te zetten als rustige en groene plek, waar het voor de toerist goed toeven is.

Vrijdag kreeg wethouder Paula Jorritsma het eerste boekwerkje 'Woudrichem Stroomt' overhandigd. Daarin staan een 'plattegrond met stadswandeling, informatie, plaatjes en praatjes', zo staat op de voorkant gedrukt. Op de achterkant een overzicht cafés, restaurants, campings, winkeltjes en bed and breakfasts.

Ondernemers

Die samenwerking met de Woudrichemse ondernemers is nieuw, vertelt Daphne van Hekken van VVV Altena Biesbosch. "Voorheen was alles heel erg versnipperd, zat iedereen op z'n eigen eilandje. Toen heb ik contact gezocht van Ronald van de Ende, voorzitter van de ondernemersvereniging, en hem gevraagd om samen met de VVV aan bezoekers te vertellen hoe mooi het hier is."

Concrete aanleiding voor Woudrichem Stroomt was overigens een nieuw communicatieplan van het Visserijmuseum. De conclusie daar was dat mensen niet voor het museum zelf afreizen naar Woudrichem, maar voor de vesting in haar geheel. Meer samenwerking was dus nodig om Woudrichem als toeristische plaats te promoten.

#WoudrichemStroomt

De uitgebreide online campagne #WoudrichemStroomt moet zorgen voor een beeld waar twee doelgroepen enthousiast van worden: grofweg mensen die graag fietsen en wandelen en in cultuur geïnteresseerd zijn en mensen die de drukte willen vermijden en rust zoeken in het groen. "Telkens met Woudrichem als uitvalbasis", aldus Van Hekken.

"De kleinschaligheid van de vesting past ook bij deze doelgroepen. Mensen kunnen Naarden en Veere niet meer uit elkaar houden, maar Woudrichem is authentiek. We hebben hier geen Hema, maar wel unieke winkeltjes, die hier nog kunnen bestaan." Kortom, 'Woudrichem stroomt. Soms kabbelend, soms bruisend, soms tevreden borrelend', staat te lezen in de eerste tweet. 'Bepaal zelf de stroming.'