Dwayne Johnson en Jason Statham zijn terug als Luke Hobbs en Deckard Shaw in Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Dit is de spectaculaire eerste stand-alone film van de wereldwijd succesvolle Fast & Furious franchise, die met acht films tot nu toe al bijna $5 miljard heeft opgebracht.

De actiefilm Fast & Furious: Hobbs & Shaw geeft een nieuwe wending aan de succesvolle Fast & Furious franchise en neemt je mee van Los Angeles naar Londen en van het verlaten Chernobyl naar het prachtige Samoa. Geregisseerd door David Leitch (Deadpool 2) en opnieuw naar een script van Chris Morgan. Geproduceerd door Chris Morgan, Dwayne Johnson, Jason Statham en Hiram Garcia. Uitvoerend producenten zijn Dany Garcia, Kelly McCormick, Steven Chasman, Ethan Smith en Ainsley Davies. Met o.a. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby en Helen Mirren.

The fast and the furious draait vanaf 1 augustus in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 25 juli bellen met 0909-5010581 en toets 3 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten)