Overeenkomst maritieme opleidingsroute getekend

REGIO • De gemeente Hardinxveld-Giessendam en de onderwijsinstellingen Gilde Vakcollege Techniek (vmbo), STC Group (mbo en hbo) en ROC Da Vinci College (mbo) hebben een overeenkomst getekend gericht op het gezamenlijk realiseren van een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo voor iedereen die aan de slag wil in de maritieme techindustrie in de regio's Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam.

Naast regulier onderwijs gericht op de maritieme markt, zullen er ook modulaire om-, her- en bijscholingsprogramma's worden ontwikkeld voor het opleiden van huidige werknemers van de maritieme techbedrijven.

De opleidingsroute kwam tot stand onder aanvoering van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Wethouder Jan Nederveen nam in 2018 deze portefeuille over van voormalig wethouder Benhard van Houwelingen, die medio 2017 het initiatief nam een werkgroep te starten gericht op maritiem onderwijs in de regio.

Bedrijfsleven

De gemeente betrok de drie onderwijsinstellingen en zorgde voor participatie vanuit het bedrijfsleven. Binnen de werkgroep is het werkveld vertegenwoordigd door Bouwmensen Zuid-Holland Zuid, het bedrijvencluster Werkendam Maritime Industries, Holland Shipyards Group, Den Breejen Shipyard, Damen Shipyards Hardinxveld en Neptune Marine.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst committeren de onderwijsinstellingen en de maritieme ondernemingen zich aan de onderwijsplannen voor de regio.

Bijeenkomst

Na een eerdere succesvolle maritieme bijeenkomst in 2018 zal er dit najaar een tweede bijeenkomst voor bedrijven en belanghebbenden met betrekking tot scholing voor de maritieme techsector georganiseerd worden. Tijdens deze informatieve bijeenkomst worden ondernemers op de hoogte gebracht van het maritieme scholingsaanbod en zal het belang van een goede samenwerking en afstemming tussen onderwijs, overheden en bedrijven in de regio aan bod komen.

Kommer Damen is gastspreker tijdens de bijeenkomst 'regionaal maritiem onderwijs', die plaatsvindt op donderdag 17 oktober om 15:30 uur bij Damen Shipyards Hardinxveld, Rivierdijk 544 in Hardinxveld-Giessendam.