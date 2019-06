Foodtruck Festival in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Het marktplein in Wijk en Aalburg wordt zaterdag 22 juni ingericht als Foodtruck Festival.

Het evenement is georganiseerd door Projectgroep ONE (Omzien naar Elkaar). Van 16:00 tot 21:00 uur staan er verschillende foodtrucks en stands waar mensen lekker eten en drinken kunnen kopen. Ook is er livemuziek, van onder andere The Bowery en van diverse bands uit de regio zoals the Bricks, One Desire en Brand New.

Projectgroep ONE zoekt verbinding met en tussen buurtgenoten. Ze organiseren verschillende activiteiten, waarbij kwetsbare doelgroepen zich ook gezien mogen weten. Zo hebben ze al twee jaar op rij op Tweede Kerstdag een gratis kerstdiner georganiseerd in d'Alburcht in Wijk en Aalburg.

Mensen die het financieel niet zo goed hebben, ontvangen van de organisatie gratis eet- en drinkbonnen, zodat het Foodtruck Festival van aanstaande zaterdag voor iedereen bereikbaar is. De projectgroep hoopt op een mooie dag, waar iedereen zich welkom voelt.