Ertepikkers in zomerse sferen

GENDEREN • De temperatuur stijgt met de dag deze week in Genderen. Op vrijdag 21 juni is de eerste quiz-avond van de Ertepikkers Quiz en in de week voorafgaand komt het dorp al goed op stoom.

Vanaf maandag zijn de teams die meedoen aan de slag gegaan met het versieren van hun thuislocatie. Het thema van de tweede editie van het evenement is 'Zomer'. Het is zeker de moeite waard om deze week eens een bezoekje te brengen aan Ertepikkersdurp om te genieten van de creativiteit van de inwoners.

De organisatie heeft voor de gelegenheid zelfs de komborden aangepast.