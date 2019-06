Samenloop voor Hoop is er klaar voor

GIESSEN-RIJSWIJK • Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni is het zover: de tweede Samenloop voor Hoop Altena gaat dan van start.

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet. De organisatie is er klaar voor. Meer dan 50 teams uit de gemeente Altena met meer dan 1000 deelnemers hebben zich aan gemeld om aan de Samenloop mee te doen en zo met elkaar stil te staan bij kanker. Ook gaan 120 toerfietsers gedurende 24 uur vier keer een rondje van ongeveer 100 kilometer door Altena fietsen.

De Samenloop voor Hoop Altena is een 24-uurs wandelestafette met als uiteindelijk doel zoveel mogelijk aandacht te krijgen aan de ziekte kanker en geld daarvoor in te zamelen. De Samenloop wordt gehouden op het voormalige voetbalterrein naast De Jager in Giessen. De organisatie rekent naast de deelnemers op enkele duizenden bezoekers. Gedurende het evenement is er van alles op het terrein te doen.

Artiesten

Zo treden er regionale artiesten, muziekverenigingen en d.j.'s gratis op en worden er demonstraties gegeven door o.a. de politie en de brandweer. Ook hebben alle teams een kraam ter beschikking gesteld gekregen, waar allerlei spullen en etenswaren te koop zijn, allemaal voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding.

De start vindt plaats op vrijdag 28 juni om 17:00 uur. De bedoeling is dat daar dan alle deelnemers zoveel mogelijk aanwezig zijn. Na de start gaan de toerfietsers hun eerste ronde door Altena maken. Een ander belangrijk onderdeel is de kaarsenceremonie die plaatsvindt op vrijdagavond om 23:00 uur. Met alle aanwezige deelnemers en bezoekers wordt dan één minuut stilgestaan bij de mensen die kanker hebben, kanker hebben gehad of daaraan zijn overleden.

Einde

Op zaterdag 29 juni wordt om 17:00 uur de Samenloop officieel beëindigd met het bekendmaken van het eindbedrag dat door alle acties, sponsorS en verkopen is binnengehaald. Daarvoor wordt dan een cheque uitgereikt aan een afgevaardigde van het KWF. De Samenloop voor Hoop Altena wordt tot 18:30 uur muzikaal afgesloten. Ook aan de kinderen is gedacht om een bijdrage te leveren door het organiseren van een kinderloop op zaterdag 29 juni om 10:30 uur. De kinderen gaan dan met elkaar 24 minuten over het parcours wandelen.

http://www.samenloopvoorhoop.nl/altena