De Soos in Almkerk is nog altijd springlevend

ALMKERK • Wie kent De Soos in Almkerk niet? Al een halve eeuw timmert Stichting Jeugdwerk Almkerk De Soos succesvol aan de weg.

De Soos is een fenomeen. Ook buiten de Almkerkse dorpsgrenzen. De ontmoetingsplaats zorgt ervoor dat jongeren verantwoord en gezellig samen kunnen zijn. Bovendien tekent De Soos ook nog voor de organisatie van allerlei andere leuke muziek- en sportevenementen. Ja, al vijftig jaar lang.

Leven in de brouwerij

Oud-voorzitter Kees Noorloos herinnert de start nog als de dag van gisteren. De oud-persvoorlichter van de gemeente Aalburg vertelt, in het bijzijn van Maurits Dekker de huidige voorzitter, er graag over. "Er was niks in Almkerk. Er moest leven in de brouwerij komen, vonden we als jongeren. Onze eerste activiteit was op 26 april 1969 in het Wapen van Emmickhoven met een cabaretvoorstelling van de toen nog onbekende Jos Brink. Het werd een groot succes. We vonden als werkgroep dat we er mee door moesten gaan en ik werd als broekie van zestien jaar gelijk tot voorzitter gebombardeerd."

Noorloos bleef dat vervolgens twintig jaar lang. Om aan financiële middelen te komen werden er in het begin allerlei acties gehouden. Zoals een damesvoetbalwedstrijd tussen de dames van Uppel en Almkerk en tijdens de Streekdagen werden producten van HAK aan de man gebracht.

Daardoor konden er activiteiten in het Wapen van Emmickhoven worden gehouden, zoals optredens van bandjes, dj's, cabaretvoorstellingen en er waren spelavonden. "Het was pionieren en elke keer weer spannend of het zou slagen, maar we kregen steeds meer bezoekers en konden zo onze activiteiten verder uitbreiden."

Eigen gebouw

De roep om een eigen gebouw klonk. Het leegstaande oude schoolgebouw aan de Provincialeweg Noord leek een mooi eigen domein. Na goedkeuring van de gemeente werd er in 1971 gestart met de vrijdagavondsoos, later uitgebreid met de zaterdagavondsoos. Het bleek een schot in de roos. Na eerst in twee lokalen gehuisvest te zijn, werd het hele schoolgebouw vertimmert tot jeugdsoos.

En dat is op de dag van vandaag nog steeds zo. Maurits Dekker beaamt het volmondig. De Soos draait na vijftig jaar nog als een tierelier. "Op vrijdagavond bij de 15-plusgroep tellen we tussen de 400 en 500 bezoekers en op zaterdagavond bij de 18-plusgroep tussen de 200 en 300 personen", legt Dussenaar Dekker uit. "Wij zijn laagdrempelig en tappen een biertje van anderhalve euro."

Domper

Natuurlijk ging niet alles van een leien dakje. Er werd weleens tegen de bodem van de geldkas aangekeken. Ook werd het gebouw maanden door de gemeente gesloten vanwege brandgevaar en het afbranden van de feesttent in 1979 was een domper. Noorloos: "In de beginperiode waren er ook regelmatig vechtpartijen en de inwoners waren ook niet altijd blij met onze activiteiten."

Maar de ups voeren door de jaren heen toch de boventoon. Noorloos praat graag over de destijds op touw gezette tienkampen. Die waren heel populair. "Het was vechten om als team mee te mogen doen. Meer dan duizend bezoekers was toen geen uitzondering. We hadden met Barend Barendse en Dick Passchier twee geweldige presentatoren."

Behalve de activiteiten in het Soosgebouw zorgen onder de noemer PLONS ook de zomerfeesten voor veel plezier onder de hele Almkerkse samenleving. Een feest dat tegenwoordig al snel twee weken in beslag neemt. Noorloos en Dekker concluderen dat De Soos na vijftig jaar nog steeds een springlevend instituut is. Een van de weinigen jeugdontmoetingsplaatsen in de regio die overbleef. Plezier en sfeervol waren en zijn de activiteiten van De Soos.

Stelletjes

Ook voor de liefde. "Er zijn veel stelletjes ontstaan. En daarnaast er zijn ook veel vriendschappen uit voortgekomen", vertelt Noorloos met een glinstering in zijn ogen. "Het is een familie-achtig gebeuren", onderstreept Dekker. "Het is verder een kweekschool voor vrijwilligerswerk en voor jongeren die graag verantwoordelijkheid willen nemen."

Vanwege het jubileum heeft De Soos dit jaar met de organisatie van het onlangs gehouden Benederpop wat extra's gedaan. Dekker: "Een heel groot succes. Met wel 5000 bezoekers. Verder gaan we vanwege ons jubileum nog een boek uitbrengen."