VVD denkt aan zonneweide langs Ruigenhoekweg

WOUDRICHEM • Het leegstaande kassencomplex van chrysantenkwekerij De Ruigenhoek in Woudrichem wordt als het aan VVD Altena ligt een zonneweide.

"Vandalen en verloedering hebben keihard toegeslagen in het kassencomplex, waar eens miljoenen chrysanten groeiden en bloeiden. Deze verlaten kassen ontsieren in hoge mate het straatbeeld aan de Ruigenhoekweg/Almkerkseweg, tot grote ergernis van onze inwoners", zegt Jan Kolff, raadslid van de VVD.

Windmolens

De partij is geen voorstander van 'windmolens die vanuit alle hoeken in Altena zichtbaar zijn', maar ziet aan de Ruigenhoekweg kansen voor een alternatieve vorm van duurzame energie.

"Het beeldvervuilende perceel aan de Ruigenhoek kan hier naar ons idee een goede invulling aan geven. Want wat is nu mooier dan het vervangen van deze verlaten en vervallen kassen door een zonneweide, op een locatie waar bovendien de infrastructuur al aanwezig is? Het kassencomplex heeft een oppervlakte van zo'n 5 hectare. Een zonneweide van deze omvang levert genoeg stroom voor 750 huishoudens", aldus Kolff, die het college vraagt hierover in gesprek te gaan met de eigenaar van het complex.

Voorwaarde voor de VVD is wel dat een mogelijke zonneweide 'netjes wordt ingepast' en 'niet geplaatst op de meest waardevolle landbouwgronden'.