Burgerstem Altena: 'Aanbieden petitie OKÉ FM moet eerder'

ALTENA • Pauline van den Tol van Burgerstem Altena hoopt dat een petitie van OKÉ FM aan het gemeentebestuur maandag of dinsdag nog aan het gemeentebestuur overhandigd kan worden.

Maandag heeft Van den Tol hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W.

Burgemeester Marcel Fränzel kan woensdag de petitie van de radiozender pas in ontvangst nemen, zo schrijft ze. "Dat is te laat voor de lokale media om over die overhandiging van 1200 handtekeningen te publiceren. Het verzoek ter overhandiging van de handtekeningen is al langer dan een week geleden ingediend door het bestuur van OKÉ FM."

Mosterd na de maaltijd

De pers heeft daarom bewust een afschrift van haar vragen aan het college gekregen en om 'mosterd na de maaltijd te voorkomen' hoopt Van den Tol dat Theo Meijboom (SGP), als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, de petitie vóór woensdag namens het gemeentebestuur in ontvangst kan nemen.