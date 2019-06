Plan voor inloopcafé voor mensen met kanker

ALTENA • Nico van Rijswijk en Jenny van Mersbergen willen dit najaar starten met Inloopcafé Altena, een ontmoetingsplaats voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten.

Het inloopcafé moet een plek worden waar deze mensen even zichzelf kunnen zijn, stellen de initiatiefnemers. "Los van alle medische ballast. Een luisterend oor is belangrijk en ook een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd. De gastvrouwen en gastheren hebben alle tijd en aandacht voor hun gasten, die zo even de zorgen en beslommeringen rond de ziekte kanker kunnen vergeten."

Dergelijke inloopcafés zijn er al wel in Gorinchem en Waalwijk, maar niet in Altena. Van Rijswijk en Van Mersbergen, die ook in het bestuur van Samenloop voor Hoop Altena zitten, merken echter dat het onderwerp wel leeft in Altena.

"In de gesprekken die we in de afgelopen maanden hebben gevoerd met de deelnemende teams, maar ook in de samenloopwinkel, lijkt de behoefte aan een ontmoetingsplaats zeker te bestaan."

Samenloop voor Hoop

Tijdens de Samenloop voor Hoop op 28 en 29 juni in Rijswijk, waar een groot deel van de doelgroep aanwezig is, wil het tweetal het draagvlak voor een inloopcafé peilen en bekijken of er vrijwilligers zijn die in eerste instantie willen helpen met het opzetten van het inloopcafé.

"Door middel van een informatiestand en flyers gaan we het onder de aandacht brengen en vragen we de bezoekers te reageren op ons initiatief. We willen starten met een aantal geïnteresseerde personen die de doelstelling ondersteunt en zich met ons hiervoor wil inzetten." Ook wordt contact gelegd met de gemeente Altena.

Locatie

Tegelijkertijd wordt er vast gezocht naar een locatie voor Inloopcafé Altena. "We oriënteren ons in eerste instantie op een (bestaande) locatie, bij voorkeur centraal gelegen in Altena, waar we eventueel gebruik kunnen maken van de reeds aanwezige voorzieningen. De toegang moet laagdrempelig zijn", luidt de wens.

Mensen die graag mee willen werken aan dit initiatief kunnen mailen naar inloopcafe.altena@gmail.com.