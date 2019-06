Hotel Woudrichem wordt weer een 'prachtig pand'

WOUDRICHEM • Nieuwe eigenaars Tony Vos en Joost de Kok hebben grootse plannen voor het al jaren leegstaande hotel aan de Molenstraat in Woudrichem.

"We gaan er weer een prachtig pand van maken, waar de hele buurt blij mee is en trots op kan zijn", vertelt Vos. "We gaan het hotel aan de buitenkant helemaal opknappen en in originele staat terugbrengen. De uitstraling wordt weer als vanouds."

Hotel en restaurant

De plannen van de Andelnaar en zijn compagnon uit Wijk en Aalburg zijn nog niet helemaal uitgewerkt, omdat het tweetal pas aan het einde van deze maand officieel de sleutel krijgt. "Het blijft in ieder geval een hotel met een restaurant", benadrukt Vos.

Eerder was daar onduidelijkheid over, omdat hij en De Kok ook eigenaars zijn van het pand met arbeidsmigranten aan de Nieuwstraat in Rijswijk. Maar dat is met de plannen voor de Woudrichemse vesting zeker niet aan de orde.

De twee hebben daarover inmiddels gesproken met de gemeente en met buurtbewoners. "Nu daar duidelijkheid over is, is de kou uit de lucht. Dit plan is mooi en positief voor Woudrichem", klinkt het nog maar eens.

Om dat te onderstrepen wijst Vos ook op de zwaluwnesten onder de dakgoot van het vroegere postkantoor. Na overleg met Altenatuur wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met de vogels.

Tom Oostra