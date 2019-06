Team Almkerk loopt 14.000 euro bij elkaar

ALMKERK • Team Almkerk is maandag met 14.000 euro over de finish van de Roparun gekomen.

Op Tweede Pinksterdag finishten de lopers in Rotterdam. Het team was startte zaterdag om 11:54 uur in Parijs gestart en kwam maandag om precies 15:00 uur over de meet. In zo'n 51 uur werd de afstand van 532 kilometer door acht lopers onder begeleiding van vier fietsers in estafettevorm afgelegd.

Naast de fietsers en lopers bestaat het team uit twee fysiotherapeuten, navigators, chauffeurs en teamleden die het basiskamp verzorgen, in totaal ruim twintig mensen uit Almkerk en omgeving.

Om 18:00 uur arriveerde het team bij Het Verlaat in Almkerk, waar zij werden onthaald door vrienden, familie en sponsors. Daar werd ook het bedrag bekend gemaakt. Maar liefst 14.000 euro zal door het team worden overgemaakt aan Stichting Roparun.

Aangenamer

Het geld van de Roparun wordt niet geïnvesteerd in onderzoek of medicijnen, maar komt ten goede aan diverse initiatieven die het leven van mensen die kanker hebben wat aangenamer maken. Het motto van Roparun is dan ook: 'Leven toevoegen aan de dagen, daar waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.'

Het geld werd door het Team Almkerk ingezameld met het organiseren van diverse activiteiten en gulle donaties van sponsors. Team Almkerk bedankt iedereen die in wat voor vorm dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Het team zal zich de komende periode klaar gaan maken voor Roparun 2020.