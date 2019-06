Omroepen worden geen klap wijzer van Altenatafel

ALMKERK • Shah Sheikkariem van AltenaLokaal sloeg dinsdagavond de spijker op zijn kop tijdens de Altenatafel over de keuze voor een lokale omroep voor Altena: "Inhoudelijk zijn we geen steek verder gekomen."

Ook van de zes insprekers namens de twee huidige omroepen in Altena kwamen geen nieuwe inzichten, dus legt wethouder Matthijs van Oosten over twee weken 'gewoon' de keuze tussen de Aalburgse Omroep Stichting of RTV Altena aan de gemeenteraad voor.

Derde variant

Een derde variant uit de koker van Kees de Waal van Progressief Altena om geen keuze te maken tussen beide omroepen is geen optie, legde de wethouder uit. Als Altena voor zowel de Aalburgse Omroep Stichting als RTV Altena geen positief advies uitbrengt aan het Commissariaat voor de Media, dan geldt dat als een voorkeur voor de zittende omroep: de Aalburgse Omroep Stichting voor de voormalige gemeente Aalburg en RTV Altena voor Werkendam en Woudrichem.

"En daarmee voldoen we niet aan onze plicht uit de Mediawet", aldus Van Oosten. "We moeten een keuze maken."

Welke kant het over twee weken precies op moet is volstrekt onduidelijk. CDA en VVD houden de kaarten stevig tegen de borst gedrukt. "De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Hou het simpel, het is A of B", zei Robert van Dijk (VVD) tegen de wethouder. "Wij doen daar op 25 juni een uitspraak over, ongeacht of we het nu al wel weten of niet."

Ook CDA'er Arie-Pieter Verdoorn, die eerder aangaf dat de tijd van praten voorbij is, wil zich 25 juni pas uitspreken. "In die raadsvergadering wordt er écht gekozen."

RTV Altena

Arjan Versluis van de SGP, die eind mei ook vond dat de politiek lef moest tonen en zich uit moest spreken, brak voorzichtig een lans voor RTV Altena, op voorwaarde dat de Aalburgse Omroep Stichting in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel kan blijven bestaan en beide omroepen in de komende vijf jaar – de looptijd van een zendmachtiging – alsnog bij elkaar komen.

Het leverde het drietal een veeg uit de pan van Sheikkariem op. "Deze partijen waren twee weken geleden nog voorstander van de knoop doorhakken, maar geven de wethouder, los van de keuze voor A of B, helemaal geen kaders mee."

Sheikkariem en Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) denken wel na over hoe een nieuwe lokale omroep voor Altena er in de toekomst uit moet komen te zien, of het nu de Aalburgse Omroep Stichting of RTV Altena wordt. "Onze fractie is verdeeld", zei Van der Hoeven. "Feiten en gevoel spelen alle twee mee. Het is een zoektocht."

Applaus

Pauline van den Tol oogstte applaus van de publieke tribune, gevuld met voornamelijk fans van radiozender OKÉ FM van de Aalburgse Omroep Stichting, toen ze zei dat de mening van de inwoners voor haar partij Burgerstem Altena zwaar meetelt. "Wat willen de mensen? Daar moeten we als politiek naar luisteren."

Ze had het dan ook beter gevonden als de gemeente de mini-enquête die AltenaLokaal de afgelopen week heeft gehouden had uitgevoerd.

Over twee weken wacht dus een nieuw debat over een onderwerp, waarover volgens SGP'er Versluis al 'tot in den treure' is gesproken. "We hadden vanavond stappen kunnen zetten, maar helaas moeten we de 25e weer tijd inplannen hiervoor."

Tom Oostra