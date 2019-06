Generaal Pardon! heeft 'Geen Idee'

GORINCHEM • Na een turbulent en dynamisch jaar waarin energieke trainingen, voorstellingen en wedstrijden langs kwamen, sluit Generaal Pardon! het seizoen af met een wervelende improvisatietheatershow.

Dit keer wordt de oversteek gemaakt naar Gorinchem en wel op donderdag 13 juni vanaf 20:00 uur. In Het Zevende Huis, Knipsteeg 7 in Gorinchem wordt de groep gastvrij ontvangen het intieme vestzaktheater. De kleine improvisatiegroep uit Woudrichem en omstreken heeft 'Geen Idee' wat ze gaat spelen, want dat bepaalt het publiek. Op welke locatie speelt de scène zich af, wie zijn de spelers, wat gaan ze doen?

Als men een scène mooi, grappig, ontroerend of hilarisch vindt, mag er een roos gegooid worden als blijk van waardering. Freya Flach en Jonathan Perquin presenteren de avond. Jonathan zorgt ook voor de muzikale begeleiding.

Wim Kruijk, Mirjam van den Bogaard Rob Latten Lida Hagenaars Loes van Leeuwen Jelle van der Linden, Albert van Buren, Martin Edelbroek en Cor Spek gaan spelen. 'Geen Idee' wat. De entree is gratis, er mag een bijdrage in de hoed ter bestrijding van de onkosten.

Improvisatietheater

YrroS! is in 2015 gestart met Improvisatietheater: een nieuw initiatief voor YrroS!, maar zeker ook voor de regio. Met een groep ambitieuze spelers worden sindsdien lessen improvisatietheater van professionele en muzikale coaches gevolgd. Sinds 2016 doet de groep dit onder de impro-naam Generaal Pardon! Waarbij 'Pardon' met uitroepteken een verwijzing is naar 'Sorry', het omgekeerde van de paraplu-groep YrroS!

http://www.yrrostheater.com