Minister Carola Schouten bekijkt weidevogelbeheer in Babyloniëbroek

BABYLONIEBROEK • Minister van Landbouw Carola Schouten kwam zaterdag tussen haar drukke werkzaamheden door onverwacht een frisse neus halen in de streek waar ze is opgegroeid.

Samen met haar zus Ageeth kwam ze een kijkje nemen in de weilanden rondom Babyloniënbroek, één van de plekken waar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers zich al jaren lang inzetten om de legsels van weidevogels te beschermen.

Tijdens een gemoedelijk onderonsje luisterde de minister oprecht geïnteresseerd naar het wel en wee van een aantal opgetrommelde vrijwilligers van de Weidevogelgroep Altenatuur. "Als geen ander is de minister op de hoogte van de teloorgang van de weide- en akkervogels in ons land", zegt Len Bruining, coördinator Weidevogelgroep Altena. "Maar in het land van Altena boeken we, in tegenstelling tot veel weidevogelgebieden in Nederland ieder jaar weer mooie resultaten. De opgebouwde samenwerking tussen boeren en loonwerkers, de ANV en Weidevogelgroep Altenatuur ligt hieraan ten grondslag."

Als een echte boerendochter verblikte of verbloosde de minister niet toen ze tijdens een keiharde regenbui een nat pak haalde tijdens de controle van een paar kievitsnesten, zegt Bruining. "Het werd voor beide partijen een genoeglijke en leerzame middag."