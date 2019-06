Roeien op de Waal bleek voor 'Willem van Oranje' het lastigst

ALTENA • Met een sponsorloop voor Edukans en de overhandiging van een sluitsteen, die nu te bewonderen is in het gemeentehuis in Almkerk, werd vrijdagmorgen nabij Fort Altena het roeiproject van Altena naar Altena beëindigd.

De roeiende leerlingen van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg kwamen donderdagavond na hun laatste etappe die voerde van Ochten naar Wijk en Aalburg aan in de Trident-haven.

De roeiers en begeleiding (Ricardo Kuis, Ivo Colijn, Boaz Vis, Julian Hoekman, Niek Bioch, Marc de Koning, Jacco Vos, Tim Stuy, Sem Brouwers en Quinten de Hart, stuurvrouw Martine Kant en stuurman Kees Groeneveld) werden de laatste kilometers vergezeld en ingehaald door leden van zeilvereniging Trident en hun boten. Door het getoeter op de scheepshoorns was het konvooi al van verre hoorbaar.

Applaus

Aan de Wijkse Bol werden de gladiatoren met applaus begroet en schudde wethouder Peter van de Ven de roeiers één voor één de hand. De 300 kilometer lange roeitocht in de eigen gemaakte St. Ayles Skiff zat erop.

Op Hemelvaartsdag waren de roeiers naar Dillenburg in Duitsland afgereisd. Daar werd eerst het slot bezichtigd en de skiff - met de naam 'Willem van Oranje'- gedoopt met water uit de Dill. De eerste nacht werd doorgebracht in het Duitse Altena, waarna op zaterdag met de 300 kilometer lange roeitocht werd aangevangen.

Wethouder Peter van der Ven dacht tijdens het inhaalmoment vanaf de zeilboot van Trident-bestuurder Cees van Berkel nog hardop dat de roeiers wel flink zouden zijn afgevallen. Maar dat viel mee, vertelden ze later op de kade van de Trident-haven.

Fit

"Al had ik 600 kilometer moeten roeien zou ik het ook nog gedaan hebben. Ik ben nog zo fit als een hoentje", opperde roeier Julian Hoekman.

Natuurlijk hadden de roeiers ook bijzondere dingen meegemaakt. Boaz Vis: "We hebben een keer 45 frikadellen gebakken." Jacco Vos: "Ik heb mijn vinger open gehaald, maar dat was niet erg en op de Waal leek het op een gegeven moment dat we in de branding roeiden." Van alle rivieren bleek het roeien op de Waal het lastigst. "Daar waren de hoogste golven van alle rivieren", stelde Niek Bioch. Ook werd bijna de rubberboot nog op de Rijn verspeeld, maar de stuurman van de Terra Nova, het begeleidingsschip, voorkwam erger.

Plastic

Zoals beloofd verzamelden de roeiers dagelijks na afloop van hun roeitocht nog plastic afval. Ze struinden daarvoor de oevers van de Rijn af. Op het dek van Terra Nova lagen dan ook veel zakken met plastic afval. Al het ingezamelde (Duitse) plastic werd vrijdag overgedragen aan Vos Kunststoffen uit Veen.

Van het afval zullen platen worden gemaakt waarvan de leerlingen afvalbakken gaan maken voor park Veldzicht in Genderen.