Marskramer Sleeuwijk sluit de deuren

SLEEUWIJK • De Marskramer in Sleeuwijk gaat dicht.

De winkel in winkelcentrum De Nieuwe Es houdt vanaf vrijdag totale leegverkoop met een korting van 20 procent op alle producten. Zaterdag 6 juli is de laatste dag dat de winkel geopend is.

Wat er daarna in het winkelpand komt is nog niet bekend, zegt eigenaar Peter van Ballegooijen.