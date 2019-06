ANDEL • De jaarlijkse wedstrijd tussen de fractie van AltenaLokaal en het G-elftal van Sparta'30 is donderdag in een 4-2 overwinning voor de Andelnaren geëindigd.

Voor AltenaLokaal was fractievoorzitter Philip den Haan een van de doelpuntenmakers. Hij trok vervolgens van vreugde zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan.

De opbrengst van de avond is zoals gebruikelijk een goed doel en dit jaar is dat het G-elftal van Sparta'30 zelf. Het uiteindelijke bedrag is nog niet bekend, maar mede dankzij de goede opkomst wordt er rekening gehouden met een mooie opbrengst.

Lokale omroepen

Raadslid Shah Sheikkariem van AltenaLokaal had vooraf ook de besturen en vrijwilligers van de Aalburgse Omroep Stichting en RTV Altena uitgenodigd om donderdagavond een balletje mee te trappen en zo de twee lokale omroepen op informele wijze wat dichter bij elkaar te brengen. De Aalburgse Omroep Stichting was in Andel wél vertegenwoordigd, RTV Altena had de uitnodiging beleefd afgeslagen.