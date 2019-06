Team Almkerk weer naar Roparun

ALMKERK • Roparun Team Almkerk vertrekt komende vrijdag, 7 juni, naar Parijs om daar voor de achtste keer aan de start van de Roparun te verschijnen.

Zaterdag 8 juni staat Team Almkerk weer aan de start van een nieuw Roparun avontuur. In ruim 48 uur leggen zij met acht lopers en vier fietsers in estafettevorm de afstand af van Parijs naar Rotterdam: zo'n 530 kilometer. Dit doen zij om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die kanker hebben. Het geld van de Roparun wordt niet geïnvesteerd in onderzoek of medicijnen, maar komt ten goede aan diverse initiatieven die het leven van mensen die kanker hebben wat aangenamer maken.

Naast de fietsers en lopers bestaat het team uit twee fysiotherapeuten, navigatoren, chauffeurs en teamleden die het basiskamp verzorgen. In totaal ruim twintig mensen uit Almkerk en omgeving. Afgelopen jaar heeft Team Almkerk weer een aantal activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen, zoals de Popquiz, Bingo, Rondje Almkerk en een avond in Xinix. Daarnaast mag het team elk jaar weer rekenen op de steun van vele sponsors. Dankzij deze steun hoopt het team ook dit jaar weer met een mooi bedrag over de finish te komen.

Vrijdag 7 juni vertrekt het team om 13:00 uur vanaf Het Verlaat in Almkerk. Almkerkers, en andere geïnteresseerden, zijn van harte welkom om het team daar uit te zwaaien. Ook zijn inwoners maandag 10 juni, tweede pinksterdag, op dezelfde plek welkom om het team te onthalen. Zij verwachten rond 18:00 uur te arriveren in Almkerk.