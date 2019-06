Renze Bergsma voorgedragen als gedeputeerde

Renze Bergsma wordt gedeputeerde in Brabant.

WOUDRICHEM • Woudrichemmer Renze Bergsma is een van de twee kandidaat-bestuurders die de komende vier jaar namens het CDA zitting gaan nemen in het college van Gedeputeerde Staten in Brabant.

De tweede CDA'er is Marianne van der Sloot.

CDA vormt samen met VVD, D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid de nieuwe coalitie in Brabant. Ook VVD vaardigt twee gedeputeerden af, Christophe van der Maat en Martijn van Gruijthuijsen. Anne-Marie Spierings is voorgedragen bij D66, Rik Grashoff voor GroenLinks en Erik van Merrienboer neemt zitting in het college namens de PvdA.

Naar verwachting wordt het zevental vrijdag 14 juni officieel geïnstalleerd op het provinciehuis in Den Bosch. Komende vrijdag wordt daar het bestuursakkoord gepresenteerd.