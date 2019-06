Nieuwe brasserie in Fort Altena open

WERKENDAM • De laatste restauratie van Fort Altena is afgerond en daarom nodigen Brabants Landschap en Fort Altena iedereen uit om in het Pinksterweekend een bezoek te brengen aan deze Natuurpoort.

Remise B is gerestaureerd en vanaf nu is daar een nieuwe brasserie in gevestigd, met een mooi terras erbij. Om dit te vieren trakteert Fort Altena op ijs en petit-fours en is Brabants Landschap ook aanwezig.

Van een afstandje zag Remise B er nog wel aardig uit, maar de restauratie was echt nodig om het gebouw te behouden voor de toekomst. Er is gewerkt aan het metselwerk, de luiken en het dak. Met de toevoeging van een nieuwe toiletgroep en keuken is het gebouw toekomstbestendig gemaakt. Fort Altena heeft hier nu een nieuwe brasserie ingericht.

Officiële opening

Het feestelijke Pinksterweekend begint vrijdag al voor genodigden, met een officiële opening van het gerestaureerde gebouw. Op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni kan iedereen het gerestaureerde fort en de nieuwe expositie bekijken.

Fort Altena is dan geopend van 10:30 tot 17:00 uur. Het mooie terras geeft een nieuwe beleving van het fort. Bezoekers kunnen proeven van de gerechten van de compleet nieuwe menukaart, met veel streekproducten, zelfs een eigen streekbier, uit het land van Heusden en Altena.

Wandelapp

Voor alle bezoekers is er een ijsje of petit-four als traktatie. Brabants Landschap heet de bezoekers van het fort dit weekend persoonlijk welkom. Grote en kleine avonturiers kunnen de wandelapp 'Vossenstreken' downloaden. Daarmee duiken wandelaars de natuur in en ontdekken zij alles over fort Altena. Daarnaast heeft Brabants Landschap de expositie in het rondfort vernieuwd.