Truckerdag dit jaar op 15 juni

ALTENA • De jaarlijkse Truckerdag in de gemeente Altena wordt gehouden op zaterdag 15 juni.

Ruim honderd vrachtwagens, een touringcar en een rolstoelbus zullen met mensen met een beperking, een tocht maken door de regio. Dankzij de enthousiaste medewerking en inzet van heel veel transportondernemers, chauffeurs, vrijwilligers en bedrijven uit de regio, is het voor Stichting Sport en Spel Gehandicapten Andel mogelijk deze dag te organiseren. Het evenement start bij Van der Stelt Logistics in Giessen, waar de stoet rond 10:00 uur zal vertrekken.

De tocht gaat via Andel naar Giessen. Dan via Uitwijk en Almkerk, Nieuwendijk, Werkendam, Sleeuwijk naar Woudrichem. Om vervolgens via Rijswijk terug te gaan naar Giessen waar men rond 13:30 uur hoopt te zijn. De volledige routebeschrijving is te zien op de Facebookpagina Truckerdag Stichting Sport en Spel Gehandicapten. Bij problemen omtrent de route kan contact worden opgenomen met Ton Versluys, 06-53757488.