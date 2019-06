Prijzen uitgereikt bij Electro World Veen

VEEN • Bij Electro World en Reddy Keukens in Veen zijn vrijdagavond meerdere prijswinnaars in het zonnetje gezet.

Dennis van Roosmalen, eigenaar van de elektronica- en keukenzaak aan de Bagijnhof, had Aalburg Rond op zaterdag 25 mei aangegrepen als feestdag.

"We vierden dat we al vijf jaar onder de naam Electro World open zijn. Voorheen stonden we bekend als de Harense Smid. En het was feest, omdat we in een nieuw jasje zijn gestoken met een nieuw logo en nieuwe bedrijfskleding. Al meer dan 60 jaar staan wij achter onze slogan 'Wij zorgen ervoor dat u klant blijft'. Ons team van twintig medewerkers staat iedere dag voor de klanten klaar."

Ook werd stilgestaan bij het 2-jarig bestaan van Reddy Keukens in Veen. Deze keukenzaak is een onderdeel van Electro World.

Waardebonnen

Deelnemers aan de bedrijvenfietstocht Aalburg Rond maakten door inlevering van een voucher kans op op waardebonnen. Bij Electro World Veen waren vier waardebonnen van 500 euro te verdelen. Deze zijn gewonnen door Ies Schouten uit Veen, Hennie Lievaart uit Rijswijk, Corrie Smits uit Giessen en Alex Roza uit Andel.

Daarnaast is er één waardebon van 1000 euro namens Reddy keukens Veen overhandigd aan Gerry van Nordennen uit Wijk en Aalburg.

Tijdens Aalburg Rond konden mensen bovendien wasmachine schieten op het terrein buiten bij Electro World Veen. De winnaars van dit spektakelstuk zijn Arco Verhaar uit Werkendam (prijs: een Samsung-tv); Erica Post uit Woudrichem, die een Fritel-friteuse won en Rick Tracy uit Veen, die met de boormachine van Black & Decker naar huis ging.

http://www.electroworldveen.nl