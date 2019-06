Jacoline Peek is spin in het web voor boerinnen met vragen

UPPEL • Jacoline Peek uit Uppel biedt boerinnen die een neventak willen opzetten een online en offline platform, om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.Agrarische sector

Jacoline Peek organiseert 'sprankelende ontmoetingen en evenementen voor boerinnen', zo staat op de website van haar bedrijf Sparkling Biz te lezen. Zo staat er aankomende vrijdag weer eentje gepland in Bunschoten-Spakenburg, bedoeld voor boerinnen die op hun huidige boerderij een neventak willen starten of uitbouwen. Dat klinkt heel zakelijk, maar onder 'neventak' moet je bijvoorbeeld denken aan een kaasboerderij, een vergaderlocatie of een bed and breakfast.

Schaalvergroting

"Schaalvergroting is voor veel boerenbedrijven geen optie", legt Jacoline uit. "Om andere inkomsten te generen wordt er dan vaak gekeken naar verbreding van het bedrijf." Zelf heeft de Uppelse geen boerenbedrijf - 'wél drie schapen' -, maar haar ouders hadden een melkveebedrijf, dat is overgenomen door haar zus Gea. Ook was Jacoline eerder in dienst van een veevoederbedrijf en een agrarisch makelaar. Bovendien doet ze nu de administratie voor haar man Huub, die onafhankelijk fokkerijadvies geeft. Genoeg ervaring in de agrarische sector, dus.

Pakweg twee jaar is ze nu bezig met Sparkling Biz en sinds dit jaar is ze voor boerinnen de spin in het web en doorgeefluik voor allerlei vragen onder de naam Farming Biz. Dat gebeurt onder meer via de besloten Facebook-groep 'Boerinnen die willen groeien'.

"Bijvoorbeeld over waar ze aan moeten denken als ze streekproducten willen gaan verkopen. Of hoeveel tijd en geld het opzetten van een kaasboerderij nou eigenlijk kost. Kaas levert per liter melk wel meer op dan bijvoorbeeld ijs, maar is ook arbeidsintensiever", weet Jacoline, die ook vlogtrainingen geeft. Boerinnen willen niet even vaak met hun gezicht in beeld, merkt ze lachend op. "Maar als je persoonlijk laat zien wat je doet, kun je makkelijk je eigen media maken. Het is ook authentiek en spreekt meer mensen aan."

Boer zoekt vrouw

Vrijdag zijn boerinnen dus welkom op de Eemlandhoeve van boer Jan Huijgen, die met succes allerlei andere activiteiten naast zijn boerenbedrijf wist op te bouwen. Ook zijn boerin Agnes, de eerste vrouw die de liefde probeerde te vinden via het tv-programma 'Boer zoekt vrouw', en Karolien Hupkes te gast.

Laatstgenoemde zal vertellen over hoe ze haar melkveebedrijf via kinderfeestjes wist te transformeren naar een vergaderlocatie voor de nationale en internationale zakenmarkt. "Karolien heeft zoveel succesverhalen te vertellen", zegt Jacoline. "Maar ze heeft ook valkuilen meegemaakt."

Al die nieuwe nevenactiviteiten zorgen er ook voor dat de kloof tussen de agrarische sector en inwoners gedicht wordt. Zus Gea begon niet alleen een kaaswinkel op het erf, maar organiseert inmiddels zo'n acht jaar een jaarlijkse kalfjesdag, vertelt Jacoline. "Zo'n 2000 bezoekers krijgen dan toch een mooi inkijkje in wat er nu eigenlijk allemaal op zo'n melkveehouderij gebeurt."

Imagoprobleem

Want de agrarische sector kampt met een imagoprobleem en onbegrip, weet ze. Kijk alleen al naar de dierenactivisten die vorige maand een varkenshouderij in Boxtel bezetten, terwijl niemand zoveel hart voor de dieren heeft als de boer en boerin zelf.

Jacoline haalt een column van de 15-jarige Anna Grotentraast uit het Overijsselse Heeten aan. "Van alle liefde, zweet, tranen en bloed die in het bedrijf zitten ziet de burger niets. Het lijkt alsof alles wat wij doen niet goed genoeg is", schrijft zij. "Graag draag ik mijn steentje bij om een brug tussen boer en burger te bouwen", benadrukt Jacoline. Een van de vragen die ze vrijdag zal voorleggen is dan ook: 'Wat wil je over je eigen bedrijf vertellen?'

Het volgende evenement staat gepland op zaterdag 14 september. Dat staat in Zwartsluis, nabij Zwolle, de Dag van de Boerin gepland.

