AltenaLokaal gaat meningen over lokale omroep alsnog peilen

ALTENA • Shah Sheikkariem wil een nieuwe ultieme poging doen om in beeld te krijgen waar een nieuwe lokale omroep in Altena aan moet voldoen.

Vijf stellingen op de website van AltenaLokaal moeten de politiek van input voorzien in de discussie rondom de nieuwe lokale omroep voor Altena.

Als het aan raadslid Shah Sheikkariem ligt gaat de keuze veel verder dan de Aalburgse Omroep Stichting of RTV Altena. "Een nieuwe omroep moet journalistiek onafhankelijk, professioneel en een verlengstuk zijn", stelt hij. De stellingen, waar iedereen uit Altena op kan reageren, zullen dan ook vooral daarover gaan, want AltenaLokaal vindt dat de omroepvrijwilligers en de programmamakers, maar bijvoorbeeld ook de Cultuurraad, ondernemers en dorpsraden een stem hebben in welke kant het op moet.

Niet gehoord

"En zij zijn helemaal niet gehoord", zegt Sheikkariem, die betreurt dat er niet eerder een dergelijk onderzoek op touw is gezet en dat er geen visie is. "Als we correcte informatievoorziening voor onze inwoners willen, moeten we bijvoorbeeld ook nadenken over de methode. Er is meer dan alleen radio en tv."

Overigens strandde een motie van AltenaLokaal van vergelijkbare strekking en om meer tijd te krijgen om een nauwere samenwerking tussen de twee lokale omroepen nog eens te onderzoeken vorige week in de gemeenteraad. Alleen ChristenUnie en Burgerstem Altena konden zich vinden in de motie, voor veel andere politieke partijen is de tijd van praten tussen de gemeente en de omroepbesturen voorbij.

"Het CDA heeft er geen vertrouwen in dat de omroepen alsnog bij elkaar komen", liet Arie-Pieter Verdoorn weten. Robert van Dijk van de VVD verwacht niet dat het aannemen van de motie - en dus meer tijd - tot nieuwe inzichten zal leiden.

Impact is groot

Waarom zou je ook iedereen maar betrekken bij de discussie, terwijl zowel de Aalburgse Omroep Stichting als RTV Altena over een actief bestuur beschikken? Een terechte vraag, vindt Sheikkariem. "Maar als een school dreigt te sluiten beperken we ons ook niet alleen tot het bestuur, maar richten we ons ook tot de ouders en de leerlingen. De lokale omroep heeft een maatschappelijk effect, de impact is groot. Daarom willen we al deze partijen erbij betrekken. Ik merk ook dat veel mensen een mening hebben over deze kwestie."

De uitkomst van de online mini-enquête wil AltenaLokaal graag delen met de andere politieke partijen. "Het is een ultieme poging om mijn collega's, die anders een geforceerd besluit gaan nemen, te overtuigen." Een nieuwe ultieme poging, want ook de motie van vorige week kreeg dat stempel mee.

"Het mooiste zou zijn als de wethouder het besluit uitstelt, omdat er nieuwe informatie op tafel is gekomen", zegt Sheikkariem, die niet per se een fusie van de omroepen voorstaat. "Ik wil de beste ingrediënten samenbrengen, dat is iets anders."

Voetbalwedstrijd

Om de bestuursleden, programmamakers en vrijwilligers vast te laten wennen aan het idee worden ze door AltenaLokaal in ieder geval uitgenodigd om donderdagavond met de partij een balletje mee te trappen tegen het G-elftal van Sparta'30. "Lekker voetballen voor een goed doel en ondertussen kunnen wij dan vast een bak masseerwerk doen", aldus Sheikkariem.

Op dinsdag 11 juni wordt op het gemeentehuis het programma van eisen besproken, waarna Van Oosten met een raadsvoorstel over de lokale omroep zal komen. Dat voorstel wordt op dinsdag 25 juni besproken in de gemeenteraad, die vervolgens ook een besluit neemt. De Aalburgse Omroep Stichting heeft luisteraars opgeroepen om op 11 juni naar het gemeentehuis te komen.

Tom Oostra