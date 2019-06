ALMKERK • Ruim tachtig actievelingen deden zaterdag mee aan de Mudrun Altena, een groots modderspektakel door de polders van Altena.

De organisatie was in handen van jongerencentrum De Pomp, die met de Mudrun geld wil ophalen voor de uitbreiding van het jongerencentrum in Almkerk.

Deelnemers ploeterden zaterdag meer dan twee kilometer door de modder en kwamen op hun weg achttien obstakels tegen.

http://mudrunaltena.nl