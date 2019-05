Altena financieel gezond van start

ALTENA • De gemeente Altena is financieel gezien goed van start gegaan. Dat staat te lezen in de kadernota voor volgend jaar.

In de kadernota schetst het college de grote lijnen voor de begroting over 2020, waarover de raad zich in november buigt.

"De gezonde financiële start komt mede door het mooie overschot van de drie voormalige gemeenten", laat Altena in een persbericht weten.

Brede school Almkerk

Het college van burgemeester en wethouders is hier blij mee. "Grote plannen, die nog dateren uit de voormalige gemeenten, kunnen nu uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld de atletiekbaan in Sleeuwijk, de brede school in Almkerk en de nieuwbouw van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk. Ook zijn er plannen die nu verder kunnen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld de insteekhaven in Werkendam."

Het college wil daarnaast budget beschikbaar stellen voor ideeën die er leven in de verschillende kernen. De gemeente gaat samen met de inwoners vormgeven aan die ideeën, zo is de bedoeling.

Duurzaamheid

Ook wordt geld besteed aan het bevorderen van de circulaire economie en duurzaamheid.

A27

Vanwege de verbreding van de A27 wil het college extra aandacht geven aan het eigen wegennet, dat onder druk komt te staan bij de werkzaamheden aan de snelweg. Ook komt er een nieuwe brandweerkazerne in Almkerk.