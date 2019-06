ChristenUnie en CDA willen jeugdzorg snel op de agenda

ALTENA • ChristenUnie en CDA willen dat politiek Altena op korte termijn de problemen op het gebied van jeugdzorg bespreekt.

In een brief aan de gemeenteraad van Altena liet het college van B&W eerder al weten dat jeugdhulpaanbieder Juzt met geldproblemen kampt en dat de jeugdzorg in de regio's West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland daardoor op losse schroeven staat.

Kwetsbare jongeren

"Wij willen graag meedenken en daarom vragen wij aan het college of wij en de gehele raad betrokken worden om oplossingen en alternatieven te onderzoeken. Jeugdzorg gaat over kwetsbare jongeren, een onderwerp wat alle partijen aan het hart gaat, en daarom vinden wij het belangrijk om sámen te zoeken naar oplossingen", laat ChristenUnie weten.