Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en jij de enige persoon bent die hun nummers kent? Dit overkomt Jack (Himesh Patel) in de nieuwe film van regisseur Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Trainspotting, Steve Jobs) en scenarioschrijver Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill).

Verder met o.a. Lily James, Kate McKinnon en Ed Sheeran.

Yesterday draait vanaf 26 juni in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 27 juni bellen met 0909-5010581 en toets 2 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten).