Woonscan voor wethouder Jorritsma

WOUDRICHEM • Woonscanner John Theunisz was laatst op bezoek bij wethouder Paula Jorritsma om een scan van haar huis te maken.

In de gemeente Altena zijn vrijwillige woonscanners van Trema Welzijn actief. Zij geven gratis advies op maat over aanpassingen in de woning.

Na de kennismaking aan de keukentafel werd het hele huis samen met de wethouder doorlopen om alle ruimten aan een kritische beschouwing te onderwerpen.

De woonscanner noteerde alle mogelijke verbeteringen in badkamer, keuken, slaapkamers en woonkamer. Na afloop kreeg Jorritsma een persoonlijk woningadvies, met daarin een voorstel voor de verbeteringen en een indicatie van de kosten.

Mensen kunnen zelf online een huistest http://www.mijnhuisopmaat.nl, maar elke inwoner van Altena met een koopwoning kan zich ook aanmelden voor een huisbezoek. Ze kunnen vervolgens zelf bepalen of ze zelf aan de slag gaan of dat ze er een professional bijhalen. Voor kleine klusjes is het mogelijk de Klussendienst Altena in te schakelen.

Informatieavond op 5 juni

Op woensdag 5 juni organiseert de gemeente Altena in samenwerking met Trema een informatieavond over 'Mijn huis op maat'. Belangstellenden krijgen dan van alles te horen over een leven lang veilig én comfortabel wonen. De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur in restaurant De Jager aan de Parallelweg 35 in Giessen. Inloop vanaf 19:15 uur.

Meer informatie over Mijn huis op maat via OnS Altena: 0183-516060 of ons@gemeentealtena.nl.