Raad geeft lokale omroepen geen extra tijd

ALMKERK • Het is AltenaLokaal niet gelukt om RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting in een ultieme poging alsnog dichter bij elkaar te brengen.

Raadslid Shah Sheikkariem probeerde met een motie meer tijd te krijgen om een nauwere samenwerking tussen de twee lokale omroepen nog eens te onderzoeken en daarbij niet alleen de besturen, maar ook de programmamakers zelf, de vrijwilligers en inwoners van Altena te betrekken.

"We hebben als raad van Altena nog een paar slagen gemist", zei Sheikkariem in zijn toelichting. "Als gemeenteraad hebben we niet alles uit de kast gehaald om dit op te lossen. We hebben niet eens gesproken over welke kant we op willen met onze lokale omroep. Er is geen visie."

Zijn betoog kon slechts op steun rekenen van ChristenUnie en Burgerstem Altena. Wijnand van der Hoeven (CU) noemde de totstandkoming van één lokale omroep voor Altena een 'ingewikkelde kwestie'. "Wij willen niet helemaal terug naar nul, maar we willen wel de tijd nemen om tot een goed besluit te komen. Beide besturen zullen dan wel hun kindje los moeten laten."

Mooie tussenweg

Pauline van den Tol van Burgerstem Altena vond de motie van Sheikkariem een 'mooie tussenweg'. Ze voelde bovendien wel wat voor de suggestie die Kees de Waal van Progressief Altena even daarvoor had gedaan. "Laat de vrijwilligers gezamenlijk een nieuwe optie op poten zetten, zónder de besturen", aldus De Waal.

Volgens wethouder Matthijs van Oosten kan een nieuw speelveld alleen ontstaan als zowel RTV Altena als de Aalburgse Omroep Stichting hun aanvraag voor een zendmachtiging bij het Commissariaat voor de Media intrekken. "Nu er meerdere aanvragen op tafel liggen, moet de gemeenteraad wettelijk gezien een advies uitbrengen."

Voor SGP, CDA, Progressief Altena en VVD is de tijd van praten in ieder geval voorbij. "Het CDA heeft er geen vertrouwen in dat de omroepen alsnog bij elkaar komen", liet Arie-Pieter Verdoorn weten. Robert van Dijk van de VVD verwacht niet dat het aannemen van de motie - en dus meer tijd - tot nieuwe inzichten zal leiden.

Raadsbesluit

Dat betekent dat volgende maand duidelijk wordt welke omroep de voorkeur krijgt in Altena. Op dinsdag 11 juni wordt op het gemeentehuis het programma van eisen besproken, waarna Van Oosten met een voorstel zal komen. Dat voorstel wordt op dinsdag 25 juni besproken in de gemeenteraad, die vervolgens ook een besluit neemt.

Dat besluit is een aanbeveling aan het Commissariaat voor de Media, die het advies van de politiek over kan nemen of kan heroverwegen.

Kees de Waal van Progressief Altena concludeerde dinsdagavond dat de omroepen dus nog vier weken hebben om eventueel te fuseren.

Tom Oostra