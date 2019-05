Roel Wigman: 'Mijn levensdoel is om dit uit te dragen'

SLEEUWIJK • In Sleeuwijk is het werk van Natuurinclusief Altena al aardig zichtbaar. Nu nog in de andere kernen van de gemeente Altena.

Achter de Nieuwe Es in Sleeuwijk ligt een stukje groen langs de Eikenlaan. Roel Wigman maakt er graag een ommetje. Nabij de 'Eikenplas' - vanwege zijn ligging zo genoemd door Roel - staat ook de zwaluwtil, een uitloper van het eerste project van de Sleeuwijker om in zijn dorp de biodiversiteit te vergroten: Muggen Weg uit Sleeuwijk.

In de zomer van 2016 had het dorp veel last van muggen. Een gevolg van de combinatie van warmte en laag en stilstaand water in de uiterwaarden, waardoor er veel muggen waren. Een groep inwoners besloot daar wat aan te doen.

Veranderende klimaat

Maar insecten zijn toch juist belangrijk als het gaat om biodiversiteit? "Klopt", zegt Roel. "Maar in Sleeuwijk waren het er wel erg veel. Muggen profiteren van het veranderende klimaat en het ging er mij om de natuurlijke balans te herstellen." Dus werd de zwaluwtil geplaatst om de aanwezigheid van een natuurlijke vijand van de mug te bevorderen. "Zwaluwen en ook vleermuizen eten muggen en vormen zo een natuurlijke manier om de muggen te bestrijden."

Pakweg twee jaar later is de inzet van Roel en de zijnen uitgegroeid tot een werkgroep onder de naam Natuurinclusief Altena. Naast biodiversiteit zet de groep zich ook in voor natuurinclusief bouwen en beter groenbeheer.

Eikenprocessierups

Vooralsnog ziet vooral Sleeuwijk resultaat van de inspanningen. Zo onderhoudt Natuurinclusief Altena voor een groot deel het parkje aan de andere kant van de Eikenlaan en wordt binnenkort gestart met een pilot om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden langs het Transvaal, de Deltaweg en een een stuk Rijksstraatweg. "Door de rups met chemische middelen te bestrijden dood je uiteindelijk ook de dieren die de rups eten", legt Roel uit.

"Door de berm anders te beheren en in te zaaien met bloemenmengsels lok je meer insecten. Roofinsecten kunnen dan samen met vogels, zoals de koolmees, de rupsen te lijf gaan." In Groningen is de proef een succes gebleken en zijn de rupsen met 85 procent afgenomen.

Als het aan Roel ligt rolt Natuurlinclusief Altena de activiteiten uit naar de andere dorpen in Altena. Momenteel werkt de groep - met naast Roel nog vijf andere personen - aan een notitie om invloed uit te kunnen oefenen op bijvoorbeeld het maaibeleid van de gemeente. "90 procent van de bermen die door de gemeente Altena wordt beheerd wordt geklepeld. Dat is niet goed voor de vegetatie, want bloemen krijgen zo geen kans. En dat is dan weer slecht voor de bijen."

Educatie

Ook werkt Natuurinclusief Altena aan betere afstemming van natuureducatie op de scholen in Altena en nog zo'n speerpunt is natuurinclusief bouwen. Als het aan Natuurinclusief Altena ligt wordt voortaan bij ieder nieuwbouwplan in Altena rekening gehouden met vogels en vleermuizen, bijvoorbeeld door kasten te integreren in gevels. "Zo willen wij graag meedenken met de bouw van de brede scholen in Almkerk en Nieuwendijk", vertelt Roel, die graag ziet dat er in iedere plaats een zogenaamd 'kernteam' komt. "Een adviesorgaan van Natuurinclusief Altena, dat aanschuift zodra er ontwikkelingen in een dorp zijn. Mensen kunnen zich daarvoor bij mij aanmelden."

Natuurinclusief Altena kan in ieder geval rekenen op positieve geluiden vanuit de politiek. "Progressief Altena en ook wethouder Roland van Vugt zijn erg enthousiast over onze plannen."

Aan de andere kant wordt Roel, die in Delft de studie Landscape en Environment Management volgde, ook wel eens vreemd aangekeken als hij het over het belang van de natuur heeft. "Soms krijg ik wel eens rare reacties van mensen die vinden dat we vooral moeten genieten van onze tijd op aarde. Maar biodiversiteit is juist ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van de mensheid. Het is mijn levensdoel om mensen daarvan bewust te maken en om deze boodschap uit te dragen."

http://www.facebook.com/natuurinclusiefaltena

http://natuurinclusiefaltena@gmail.com