ALTENA • RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting hopen op de zendmachtiging in Altena. Vaste luisteraars hopen vooral dat hun omroep het wordt.

Als Willy de Wit één ding tegen politiek Altena zou willen zeggen, is het wel dat OKÉ FM 'écht écht moet blijven'. "Ik zou me geen raad weten als de zender uit de lucht gaat", zegt ze. De Wit luistert al meer dan 25 jaar naar de omroep uit Aalburg. "Ik ben getrouwd met OKÉ FM, de zender staat de hele dag aan. Er komen liedjes voorbij die je echt raken, zoals van Jan Smit of Henk Bernard. De muziek is heel veelzijdig, we luisteren erg graag. Als ik 's nachts niet kan slapen doe ik m'n oordopjes in en luister ik ook naar OKÉ FM."

Kracht

Bovendien putten De Wit en haar man kracht uit de muziek, die ze via de zender horen. "Tien jaar geleden is onze zoon verongelukt en kreeg onze dochter te horen dat ze een tumor op haar lever had. OKÉ FM heeft ons toen door die moeilijke periode heen geholpen." De Wit, woonachtig in Aalst, is ook erg te spreken over uitzendingen die de omroep op locatie maakt en ze is erg positief over de vrijwilligers. "Als OKÉ FM het niet wordt, trek ik een geel hesje aan en ga ik naar het gemeentehuis in Almkerk", klinkt het lachend.

Een andere trouwe luisteraar is Gerbert Nieuwkoop uit Wijk en Aalburg, die sinds een paar maanden bij OKÉ FM in opleiding is als radiomaker. Dat tekent volgens hem ook het karakter van de omroep. "Dat ze een 53-jarige beginneling als ik zo'n prachtige kans geven, geeft aan dat de Aalburgse Omroep Stichting dichtbij de mensen staat", vindt Nieuwkoop. Hij noemt de omroep 'laagdrempelig' en 'recht voor z'n raap'. "Als de gemeenteraad gewoon het nuchtere verstand gebruikt, kan het niet anders dan dat ze bij OKÉ FM uit komen", zegt hij.

Gezellig

Betsie Meerman uit Almkerk heeft op haar beurt juist de hele dag A-FM aan staan. "Vanaf het moment dat ik 's morgen opsta, totdat 's avonds de televisie aangaat. Een hele gezellige zender", vertelt ze.

Meerman is erg te spreken over de muziek en bijvoorbeeld ook over de sportverslaggeving op zaterdagmiddag. "Er komt altijd even een update over ACKC, waar eerst onze kinderen speelden en nu onze kleinkinderen korfballen." Via de televisiezender va RTV Altena zag ze een reportage van de derde editie van Benederpop in Almkerk. "Die vond ik van goede kwaliteit." Maar wat nou als de Aalburgse Omroep Stichting straks de zendmachtiging in Altena krijgt? "Dan weet ik niet of ik zou luisteren. Dan gaat de knop op een andere zender."

Q-Music

Volgens Rik Verhagen, secretaris bij RTV Altena, vinden luisteraars van A-FM het prettig dat er iedere tien minuten een herkenbare plaat voorbij komt. "Dus niet een uurtje rock of Nederlandstalig. Bij A-FM zijn geen hokjes. Het is alsof je naar Q-Music luistert, maar dan afgewisseld met lokale informatie." Tegelijkertijd ziet Verhagen ook dat de ene zender niet zomaar voor de andere zender in te wisselen is. "Op basis van de muziek zijn we niet echt een alternatief voor elkaar."

De fractie van AltenaLokaal hoopt dat de verschillen tussen RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting nog te overbruggen zijn. De partij dient daarvoor dinsdagavond een motie in om te onderzoeken hoe beide omroepen alsnog bij elkaar gebracht kunnen worden.

Naast de besturen moeten hierbij ook de programmamakers en vrijwilligers gehoord worden en moet er ook een journalistieke visie ontwikkeld worden, vindt raadslid Shah Sheikkariem. "Als gemeenteraad van Altena hebben we nog niet alles uit de kast getrokken om voor beide omroepen tot een goede oplossing te komen, waardoor de situatie dreigt dat er straks alleen maar verliezers zijn."

Tom Oostra