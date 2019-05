SGP: 'Maak in Meeuwen plek voor starters'

MEEUWEN • Als het aan de SGP ligt wordt onderzocht of op de vooralsnog onverkochte kavels aan de Grondzeiler en Korenmolen in Meeuwen starterswoningen gebouwd kunnen worden.

Op deze locatie biedt de gemeente Altena zes nieuwe kavels te koop aan, naast twee kavels die al sinds 2012 nog geen eigenaar hebben gevonden. Twee andere kavels zijn toentertijd wél verkocht.

SGP-raadslid Henri de Raad constateert dat deze kavels met ruimte voor twee-onder-een-kapwoningen of vrijstaande huizen te duur zijn voor de meeste starters, die zich in Meeuwen willen vestigen.

Woningmarkt

Hij vraagt zich in schriftelijke vragen af of het college bereid is om te zoeken naar mogelijkheden, zodat ook starters op de woningmarkt zich in Meeuwen kunnen vestigen. "Bijvoorbeeld door een herverkaveling van de huidige kavels?"

Ook wil De Raad weten of de woningcorporaties in Altena interesse hebben getoond om aan de Grondzeiler en de Korenmolen starterswoningen te bouwen.

Voor de SGP is het belangrijk dat Meeuwen voldoende jongeren aan zich weet te binden om voorzieningen in het dorp, zoals bijvoorbeeld een basisschool, te behouden. "Het taak is van de gemeente om de leefbaarheid van kleine kernen te bevorderen door zorg te dragen voor voldoende starterswoningen", aldus De Raad.