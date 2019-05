Kaarten op maat bij Studio Oldstreet

WIJK EN AALBURG • Clasina Branderhorst is creatief, werkt nauwkeurig en heeft graag zelf de touwtjes in handen. Reden voor haar om te beginnen met Studio Oldstreet, waar iedereen terecht kan voor een persoonlijke kaart voor bijvoorbeeld een bruiloft of een geboorte.

Voor het interview zit Clasina Branderhorst aan de keukentafel van haar huis aan de Den Oudert 5 in Wijk en Aalburg. Het is precies dezelfde plek als waar ze haar klanten ontvangt. "Veel persoonlijker dan via internet", vindt ze. "Via verschillende websites kan er van alles, maar heb je geen contact met de mensen. Als een bestelling niet naar wens is, kun je het vaak niet terugsturen. Mijn werk gaat pas de deur uit als ik er zelf ook voor de volle 100 procent tevreden over ben."

Begin dit jaar is Clasina gestart met Studio Oldstreet - een verwijzing naar de straat waar ze woont - en ze werkt volledig vanuit huis. Beneden bespreekt ze de wensen voor op maat gemaakte geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten, op de bovenverdieping staan haar pc, een digitale printer en een snijtafel. "Ik doe alles zelf. Ik ben sowieso graag met m'n handen bezig", vertelt ze lachend.

Liefde voor detail

Een gesprek over een persoonlijke kaart duurt bij Clasina al gauw anderhalf uur. Ze laat daarbij de standaard collecties zien, maar past deze net zo makkelijk aan naar de wensen van haar klanten. Een andere kleur, een ander lintje of misschien een ander lettertype? Ze regelt het allemaal.

Maatwerk heet dat, of zoals ze het zelf omschrijft, 'liefde voor detail'. "Een lettertype kan een kaart maken of breken, vaak staan mensen daar niet eens zo bij stil." Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen dag- en avondgasten op bijvoorbeeld een bruiloft, vervolgt ze. "Dan stoppen ze vaak zo'n los briefje tussen de uitnodiging, terwijl je er heel gemakkelijk twee kaarten van kan maken. Stelletjes kunnen bij mij de gehele huisstijl voor hun grote dag laten ontwerpen."

Uiteindelijk worden de kaarten kant en klaar afgeleverd door Clasina, indien gewenst ook met bijpassende etiketten voor de adressen en sluitzegels. "Het is bij mij niet zo dat klanten de kaarten zelf nog in elkaar moeten zetten. Dat zie je als je online bestelt wel. Bij mij is alles inclusief, dus ook de service en het advies, Daar betaal je niet extra voor."

De Boekenplank

Zaterdag 15 juni presenteert Studio Oldstreet zich tijdens de jaarlijkse actiedag van christelijke boekhandel De Boekenplank in Poederoijen. Clasina is daar aanwezig met een uitgebreide collectie geboorte-, trouw- en jubileumkaarten.

http://www.facebook.com/studiooldstreet