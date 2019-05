NIEUWENDIJK/SLEEUWIJK • Na twee weken zwoegen was het donderdagavond zover voor de examenleerlingen van het Altena College: het Altena Prom.

De leerlingen maakten op grootse wijze hun entree bij Xinix in Nieuwendijk. In hun mooiste galakleding arriveerden de leerlingen bij de rode loper in een zo origineel mogelijk voertuig.

Van oldtimers en sportwagens tot bakfietsen, vaak met een apetrotse ouder als chauffeur.