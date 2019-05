Marijn Nieuwenhuizen (Altena College) wordt tweede bij wiskundewedstrijd

SLEEUWIJK • Marijn Nieuwenhuizen, leerling van het Altena College in Sleeuwijk, heeft de tweede plaats gepakt in de W4Kangoeroe-wiskundewedstrijd.

De afdeling vmbo(t) werd uiteindelijk vierde van Nederland.

"De uitslag ontvangen van de W4Kangoeroe-wiskundewedstrijd is altijd een spannend moment. Als je dan ziet dat één van je leerlingen landelijk tweede is geworden en je als school voor de afdeling vmbo(t) de vierde plaats van Nederland pakt, dan is dat natuurlijk in één woord geweldig", zegt wiskundedocent Bert Batenburg van het Altena College.

Hij was in maart al erg trots toen 120 leerlingen uit vmbo(t), havo en vwo zich bogen over de uitdagende puzzels en hersenkrakers van de wereldwijde wiskundewedstrijd.

"Onze leerlingen hebben het heel erg goed gedaan. Maar liefst dertien leerlingen hebben een percentielscore behaald van meer dan 90 procent. Dit betekent dat deze leerlingen 90 procent van de deelnemers uit hun niveau verslagen hebben. De topper van 2019 is vmbo(t)-leerling Marijn Nieuwenhuizen. De vierdejaars leerling pakte met een percentielscore van 99.39 procent de tweede plaats van Nederland voor deze afdeling."

Niet verwacht

Behalve de eer sleepte Marijn een medaille en een aantal mooie prijzen in de wacht. Marijn: "Ik ben best goed in wiskunde, maar ik had niet verwacht dat ik tweede van Nederland zou worden."

Het Altena College doet elk jaar mee aan de W4Kangoeroe-wiskundewedstrijd. Wat deze wedstrijd zo leuk maakt is dat het voor elke leerling mogelijk is om mee te doen op het niveau dat bij hem of haar past. Dit jaar deden er alleen al in Nederland ruim 128.000 leerlingen mee.